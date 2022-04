Rusland giver Mariupols soldater sidste chance for at overgive sig

Hvis ukrainske soldater i havnebyen Mariupol lægger deres våben og overgiver sig fra søndag klokken 05 dansk tid, vil deres liv blive skånet.

Det oplyser Ruslands forsvarsministerium lørdag aften ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Meldingen kommer, kort efter at forsvarsministeriet meddelte, at den østlige ukrainske havneby nu næsten er 'ryddet' for ukrainske soldater.

Ifølge ministeriet er der kun få ukrainske styrker tilbage i byen. De har angiveligt barrikaderet sig i stål- og jernværket Azovstal.

Lederen af Ruslands forsvarsstyrelse, Mikhail Mizintsev, kalder ifølge Tass situationen ved anlægget for 'katastrofal'.

Han siger, at ukrainske soldater har mellem klokken 05 og 12 dansk tid til at forlade stålværket uden våben og ammunition, hvis de vil komme derfra med livet i behold.

Den ukrainske regering i Kyiv har ikke umiddelbart reageret på meldingen.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde tidligere lørdag, at alle forhandlinger mellem Ukraine og Rusland vil ophøre, hvis Rusland slår de sidste ukrainske soldater i Mariupol ihjel.

- Eliminering af vores styrker i Mariupol vil sætte en stopper for enhver form for forhandlinger, sagde han således.

I en tale lørdag aften kalder Zelenskyj situationen i havnebyen for ekstremt alvorlig. Men han kommenterer ikke direkte meldingen om, at russerne skulle have 'ryddet' hele byområdet i Mariupol for ukrainske soldater.

- Rusland fortsætter med bevidst at ødelægge byer. Rusland forsøger at udslette alle i Mariupol, siger præsidenten i videotalen.

Han understreger, at myndighederne i Kyiv er i kontakt med den belejrede by hver dag.

Den strategiske havneby Mariupol har været blandt de hårdest ramte, efter at Rusland begyndte invasionen af Ukraine 24. februar.

Byen blev omringet af russiske styrker kort tid efter invasionen. Men det ukrainske militær har stået imod, selv om det har haft færre mænd og våben end russerne.