Rusland hånes efter tab af skib

Russerne har mistet sit 'flagskib' Moskva i Sortehavet, og det fryder de sig over i Kiev.

Den ukrainske forsvarsminister bruger anledningen til at sende en stikpille i retning af Rusland, og i samme ombæring at fremvise sine egne dykker-meritter.

- Et russisk 'flagskib' er en værdig dykker-seværdighed. Vi har nu endnu et dykkerspot i Sortehavet.

- Jeg vil uden tvivl besøge skroget efter vores sejr i krigen. Forresten, jeg har over 300 scuba-dyk, skriver den ukrainske forsvarsminister Oleksii Rezikov på sin Twitter.

Uenighed om årsag

Men alt imens ukrainerne tillader sig et tiltrængt grin midt i krigens forfærdeligheder, så er der stor uenighed mellem de to krigsparter om hvorfor, 'Moskva' nu er at finde på bunden af Sortehavet.

Ukraine hævder, at ukrainske styrker beskød det russiske krigsskib med to missiler, og at det var årsag til eksplosionen og den efterfølgende brand.

Russiske myndigheder sagde, at eksplosionen var forårsaget af en brand om bord på skibet.

- Skibet mistede stabilitet på grund af skade på skroget, der er forårsaget af eksplosion i ammunition på grund af en brand. Skibet sank under en tung storm, meddeler Ruslands forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Tass.

Metrolog: Der var ingen storm

Men at et stormvejr skulle spille en rolle, er angiveligt en russisk søforklaring.

Det mener den tyske metrolog Jörg Kachelmann i hvert fald. Det skriver Berliner Zeitung.

- 'Moskva' sank bestemt ikke på grund af en storm, for der var ingen storm, skriver metrologen på sin Twitter, hvor han har vedhæftet regionens vejrdata fra da skibet sank.