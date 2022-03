Rusland hævder at ville hjælpe civile ud af Kyiv

Russisk militær vil fra mandag klokken 10.00 lokal tid holde midlertidig våbenhvile i adskillige ukrainske byer, inklusive hovedstaden Kyiv, så civile kan komme ud.

Det oplyser Ruslands forsvarsministerium ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax. Våbenhvilen begynder klokken 08.00 dansk tid.

De såkaldte humanitære korridorer vil foruden Kyiv blive åbnet fra byerne Kharkiv, Mariupol og Sumy.

Det sker på anmodning fra den franske præsident, Emmanuel Macron, og i lyset af den aktuelle situation, lyder det ifølge Interfax.

Det er tredje dag i træk, at russisk militær forsøger at implementere evakueringsveje ud af ukrainske byer.

Lørdag og søndag blev det forsøgt at evakuere civile under våbenhvile i havnebyen Mariupol. Det mislykkedes dog.

Ifølge den ukrainske nationalgarde var det russiske styrker, der brød våbenhvilen søndag. Omvendt mente prorussiske separatister fra Donetsk, at det var ukrainske styrker, som brød våbenhvilen.

Repræsentanter fra Rusland og Ukraine blev torsdag enige om at sikre evakueringsveje til civile.

Vejene skal sikre, at civile kan evakueres fra de igangværende kampe i Ukraine og bringes i sikkerhed.

Repræsentanterne fra Ukraine og Rusland har indtil videre mødtes to gange for at forhandle om en mulig afslutning på krigen mellem de to lande.

Mandag er der aftalt nye forhandlinger mellem parterne.