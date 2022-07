Rusland har overtaget vigtigt ukrainsk kraftværk

Rusland har fået kontrol med det næststørste kraftværk i Ukraine.

Det bekræfter en ukrainsk regeringsrådgiver ifølge Reuters.

- De har opnået en lille taktisk fordel. De har overtaget Vuhlehirsk (kraftværket, red.), udtaler Oleksiyj Arestovych, der arbejder for den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj.

Samtidig lyder det, at de russiske styrker er i gang med en omfattende omplacering af soldater. Soldaterne er på vej mod tre sydlige regioner.

Allerede tirsdag florerede der på internettet billeder af soldater fra Wagner-gruppen foran kraftværket Vuhlehirsks administrationsbygning.

Onsdag hævdede Rusland, at russiske soldater havde overtaget kulkraftværket, der ligger i den østlige region Donetsk.

Overtagelsen betragtes som den første strategiske russiske sejr i mere end tre uger. Krigen i Ukraine startede med Ruslands invasion af nabolandet 24. februar.

Oprindeligt forsøgte russerne at overtage den ukrainske hovedstad Kyiv, men trak sig senere tilbage. Siden har de russiske styrker fokuseret mere på den østlige del af Ukraine.

Wagner-gruppen er et netværk, der menes at have været aktivt i Ukraine, Syrien og en håndfuld afrikanske lande. Gruppen er af navn uafhængig, men menes at have forbindelser til det russiske sikkerhedsapparat.

Gruppen har lavere standarder ved rekruttering end militæret og hyrer straffefanger og personer, som er blevet uegnede til at gøre tjeneste som soldater.

Tidligere på måneden fik de russiske militære enheder i alle dele af Ukraine ordre fra den russiske regering til at 'øge indsatsen' i den 'særlige militære operation', som Rusland på femte måned kalder krigen i Ukraine.

Ordren kom fra Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu.