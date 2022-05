Rusland holder sejrsdag med fly, kampvogne og Putin i centrum

Præsident Vladimir Putin vil mandag stå i spidsen for Ruslands fejring af Sejrsdagen, der med store militærparader vil markere Nazitysklands fald for 77 år siden.

Krigen i Ukraine vil utvivlsomt sætte sit præg på den årlige markering, som Putin de senere år har brugt til at demonstrere Ruslands militære kræfter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De militære parader finder ifølge nyhedsbureauet dpa sted i 28 byer i Rusland, hvor den største bliver på Den Røde Plads i hovedstaden Moskva.

Her ventes 11.000 soldater at deltage mandag.

131 militærkøretøjer kører over pladsen, 77 helikoptere, fly vil overflyve Den Røde Plads, og præsident Vladimir Putin vil holde tale, skriver dpa.

I alt ventes over 65.000 personer at deltage i paraderne over hele Rusland, hvor 2400 våben og andet militærudstyr vil blive præsenteret, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Men som det ser ud i øjeblikket er en egentlig fejring af sejr svær at få øje på i lyset af Ruslands invasion i Ukraine.

Der er derfor spekulationer om, hvorvidt Putin vil bruge dagen til at mobilisere Rusland, og om han vil sige, at Rusland ikke længere er i gang med en 'specialoperation' i Ukraine. Nu er Rusland i krig, og fjenden er Vesten og Nato.

Det afviser en talsmand for den russiske regering, Dmitrij Peskov, dog.

- Det er ikke sandt. Det er nonsens, sagde han ifølge Tass onsdag.

Et par dage tidligere erklærede Sergej Lavrov, Ruslands udenrigsminister, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem situationen i Ukraine og paraden i Moskva.

- Vore soldater baserer ikke deres handlinger på en særlig dato, sagde han ifølge Reuters til italiensk tv.

- Vi mindes vor sejr højtideligt. Timing og hastighed for det, der sker i Ukraine, afhænger af behovet for at minimere risikoen for civile og russiske soldater.

CNN skriver, at Putin muligvis kan finde på at annektere de to prorussiske separatistområder Luhansk og Donetsk i Donbas-området i det østlige Ukraine.

Han har sagt, at målet med 'specialoperationen' er at beskytte russiske mindretal og at 'afnazificere' Ukraine.

Men Oleg Ignatov, rådgiver om Rusland i den internationale organisation Crisis Group, påpeger over for CNN, at det er svært at forudsige, hvad Putin vil gøre.

- Alle beslutninger træffes af én mand og et par af hans rådgivere, siger Ignatov.