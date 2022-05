Rusland holder verdens fødevaresituation i et jerngreb

Fødevaresituationen i en lang række lande trues, så længe Rusland holder de ukrainske havne lukket. Nu vil Rusland have de vestlige sanktioner ophævet

Krigen i Ukraine får nu konsekvenser for verdens fødevaresituation, som strammer til i flere lande.

Rusland sidder på løsningen, men vil have lettet de vestlige sanktioner, hvis de skal åbne for de ukrainske havne.

- Det, der forårsager den nuværende fødevarekrise, er de sanktioner, der er blevet pålagt mod Rusland af USA og EU.

Det siger den russiske viceudenrigsminister, Andrei Rudenko, i et svar til FN's fødevarechef, David Beasley.

Det skriver Reuters.

Den russiske præsident vil have Vesten til at ophæve de sanktioner, som er blevet indført i kølvandet på invasionen. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Rusland vil dermed fortsat holde de ukrainske havne lukket, så længe sanktionerne mod Rusland fortsætter.

Mangel på fødevarer

Fødevarechef i FN, David Beasley, har appelleret til Putin for at løsne op for på eksporten af fødevarer ud af Ukraine.

- Hvis du overhovedet har noget hjerte for resten af verden, uanset hvordan du har det med Ukraine, er du nødt til at åbne havnene, sagde Beasley.

David Beasley, som leder FN's Fødevareprogram, vil have Putin til at åbne for eksporten af fødevarer fra Ukraine. Foto: Alexander Cornwell/Ritzau Scanpix

Ifølge Reuters brødføder FN's Fødevareprogram (World Food Programme) omkring 125 millioner mennesker og køber 50% af sit korn fra Ukraine.

Ukraine er en af de største eksportører af vigtige landsbrugsprodukter, såsom hvede og byg.

Samtidig har FN's generalsekretær, António Guterres, advaret om fødevaremanglen på baggrund af krigen i Ukraine.

Ifølge Guterres kan krigen betyde underernæring, massesult og hungersnød, som kan vare i årevis.