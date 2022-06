Rusland i risiko for at blive erklæret konkurs

Grundet sanktioner kan Rusland være timer fra at blive erklæret konkurs

Rusland står til at skulle betale en rentebetaling på 100 millioner dollars. Og den skal betales senest søndag.

Hvis ikke det sker, kan landet risikere at blive erklæret konkurs for første gang siden 1998.

Det skriver Bloomberg ifølge Aftonbladet.

Og det er ikke, fordi Rusland ikke har pengene til at betale beløbet - og de vil gerne betale. Men grundet sanktioner i landet kan det ikke lade sig gøre.

Har truet et stykke tid

Men faren for konkurs har hængt over landet, siden de første sanktioner fra Vestens side blev indført ved krigens begyndelse.

Den store gæld skulle egentlig være betalt d. 27. maj. Ifølge Rusland selv skulle betalingen allerede være sket igennem banken Euroclear, der ville betale gælden.

Men betalingen skulle ifølge Bloomberg stadig ikke være nået frem. Det skulle ellers være sket inden for 30 dage efter forfaldsdatoen.