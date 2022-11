Rusland klager til Norge over forbudt droneflyvning

Norges ambassadør i Rusland blev mandag indkaldt til det russiske udenrigsministerium.

Russerne klagede over, at russiske statsborgere er blevet anholdt i Norge for droneflyvning. Det oplyser det norske udenrigsministeriums talsperson, Lars Gjemble.

- Fra russisk side blev der udtrykt bekymring over, at der rejses tiltale mod russiske borgere på grund af droneflyvning i Norge. Vores ambassadør benyttede anledningen til at orientere om norsk sanktionslovgivning, siger Gjemble.

– Den omfatter blandt andet et entydigt forbud for russere mod at flyve droner i Norge. Han gennemgik også status i de sager, som nu er ved at blive behandlet ved norske domstole. Mødet blev holdt i en god tone, siger Gjemble.

– Flyforbud for russiske dronefly er fastsat i en forskrift fra Luftfartstilsynet. Det har eksisteret siden 28. februar 2022 for russiske flyvninger i norsk luftrum.

- Forbuddet gælder alle typer flyvninger, hvad enten det er kommercielle rutefly, helikopterflyvning eller flyvning med droner. Disse sanktioner er reaktion på Ruslands folkeretsstridige angreb på Ukraine, oplyser Udenrigsministeriet i Oslo til det norske nyhedsbureau NTB.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass mener Rusland, at dommene mod russiske statsborgere i Norge er politisk motiverede. Det er baggrunden for, at Norges ambassadør mandag blev kaldt til det russiske udenrigsministerium.

Tass skriver, at det russiske udenrigsministerium opfordrer Norge til at indstille 'russerfjendtlige handlinger og forfølgelse af russiske statsborgere på grundlag af deres nationalitet'.