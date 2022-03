Rusland: Kun i dette tilfælde vil vi bruge atomvåben

Amerikanerne vil drøfte potentiel brug af atomvåben med deres allierede og partnere. Det siger USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan.

Det skriver Reuters, som ikke umiddelbart har fået uddybet eller fået kommenteret udmeldingen fra Sullivan.

I Kreml siger talsmanden for den russiske ledelse, Dmitrij Peskov, at Rusland kun vil anvende atomvåben, hvis landet er truet på sin eksistens.

Præsident Vladimir Putin gav i sidste måned ordre til, at Ruslands atomslagstyrke skulle sættes i forhøjet alarmberedskab.

USA's præsident deltager i denne uge i møder med ledere fra Nato og EU samt G7 i Bruxelles i Belgien.

Nato har indkaldt til et ekstraordinært topmøde torsdag.

Samtidig skriver Reuters, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, vil deltage i NATO-topmødet via et videolink. Reuters citerer Interfax i Ukraine for oplysningen.

I Washington fordømmer det amerikanske udenrigsministerium i stærke vendinger Ruslands 'falske' og 'iscenesatte' retssag mod dissidenten Aleksej Navalnyj.

Den fængslede russiske oppositionsleder blev tirsdag idømt yderligere ni års fængsel. Navalnyj blev kendt skyldig i anklager om storstilet bedrageri og i at udvise foragt for retten.

Den 45-årige oppositionsleder afsoner i forvejen en dom på to et halvt års fængsel i en fangelejr øst for den russiske hovedstad, Moskva.

Navalnyj er den mest prominente oppositionspolitiker i Rusland. Han er en udtalt kritiker af den russiske præsident, Vladimir Putin.

Biden rejser fredag til Warszawa for at drøfte krisen i Ukraine med Polens præsident, Andrzej Duda, oplyser Det Hvide Hus.

- Præsidenten vil diskutere, hvordan USA sammen med vores allierede og partnere reagerer på den humanitære- og menneskerettighedskrise, som Ruslands uberettigede og uprovokerede krig mod Ukraine har skabt, skriver Jen Psaki, der er pressechef i Det Hvide Hus

Polen, der grænser op til Ukraine, har modtaget langt størstedelen af de millioner af mennesker, der er flygtet fra de russiske invasionsstyrker.

Over to millioner flygtninge er ankommet til Polen siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar, skriver nyhedsbureauet Reuters.