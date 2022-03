Rusland lover at mindske militære aktiviteter ved Kyiv radikalt

Drøftelser mellem Rusland og Ukraine tirsdag i Tyrkiet har været konstruktive og meningsfulde. Det siger Ruslands chefforhandler, Vladimir Medinskij, tirsdag eftermiddag.

- Snakke med den ukrainske side er afsluttet. De har været konstruktive, siger han.

Russerne lover desuden at reducere militær aktivitet ved Kyiv 'radikalt'.

Det siger Aleksandr Fomin, som er russisk vicepremierminister.

- For at øge den gensidige tillid og skabe de nødvendige forhold for videre forhandlinger og opnå det endelige mål om at blive enige og underskrive en aftale blev en beslutning truffet om radikalt at mindske militære aktiviteter i Kyiv og nær Tjernihiv, siger han.

Ifølge Fomin vil Rusland på et senere tidspunkt uddybe, hvad det konkret indebærer. Det vil ske, efter at den russiske delegation er vendt tilbage til Moskva.

Chefforhandleren tilføjer ifølge nyhedsbureauet dpa, at Rusland er klar til at tage militære og politiske skridt for at 'deeskalere konflikten'.

Ukrainernes forhandlere siger, at et møde mellem præsident Vladimir Putin og præsident Volodymyr Zelenskyj er muligt efter fremskridt under forhandlingerne i Istanbul.

Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, bekræfter 'betydningsfulde fremskridt' ved forhandlingerne.

Han tilføjer, at 'mere vanskelige emner' ventes at blive diskuteret mellem Ukraines og Ruslands udenrigsminister på et senere tidspunkt, uden at det bliver angivet hvornår.

Den militære situation ved Kyiv har i mange dage været beskrevet som fastlåst.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, åbnede tirsdag formiddag den nye runde fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine i Istanbul.

Delegationerne fra Rusland og Ukraine blev samlet i Dolmabahce-paladset, som tidligere var det vigtigste administrative center for Det Osmanniske Rige.

I sin tv-transmitterede tale til forhandlerne sagde Erdogan, at fremskridt ville kunne bane vej for et møde mellem Ruslands og Ukraines præsidenter, Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj.

- Tiden er inde til forhandlinger, som fører til konkrete resultater, sagde den tyrkiske leder og opfordrede til en øjeblikkelig våbenhvile:

- Det er op til begge sider, hvis denne tragedie skal stoppes.

Tyrkiets udenrigsministerium oplyser, at forhandlinger er afsluttet for denne omgang. Dermed fortsætter de ikke fortsætter onsdag, som ellers tidligere været på tale.