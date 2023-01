Rusland lover at opretholde våbenhvile trods ukrainske angreb

Rusland vil opretholde en våbenhvile i Ukraine frem til midnat lokal tid lørdag, selv om Ukraine ikke vil være med.

Det meddeler forsvarsministeriet i Moskva.

Ifølge ministeriet har ukrainske styrker angrebet under den ensidige våbenhvile. Den blev indledt fredag og udløber lørdag aften klokken 22.00 dansk tid.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, erklærede våbenhvile i 36 timer i de dage, hvor de russiskortodokse kristne fejrer jul.

Ukrainerne beskyldes for at bombe civile mål. En anklage, som Ukraine ofte retter mod Rusland.

Lørdag eftermiddag siger en talsmand for Ruslands forsvarsministerium, at ukrainske styrker har affyret over 60 granater mod beboelsesområder i byen Donetsk.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Rusland har kun skudt tilbage med artilleri, når de russiske styrker er blevet angrebet, hed det tidligere lørdag i en meddelelse fra ministeriet i Moskva.

- Trods granatangrebene fra de ukrainske styrkers side mod bosættelser og russiske stillinger, vil den bebudede våbenhvile fortsat blive gennemført, siger ministeriet.

Ukraines regering kalder våbenhvilen for hykleri og et fupnummer. Den skal give de russiske styrker mulighed for at hvile sig og blive forsynet med nye våben, mener ukrainerne.

Der var fredag flere meldinger om, at Rusland beskød byerne Bakhmut og Kramatorsk i det østlige Ukraine og byen Kherson i syd.

Det står ikke klart, om det var gengældelse for ukrainske angreb.

I Bakhmut, som langt de fleste af de oprindelige 70.000 indbyggere er flygtet fra, kunne der også lørdag høres brag fra granater i byen.

- Ved du, hvordan våbenhvilen fungerer?, spørger 30-årige Vasyl Liesin, der er frivillig hjælpearbejder i Bakhmut.

- Når Putin siger, at der er våbenhvile, er det faktisk omvendt: Der er ingen våbenhvile. De bombede os meget i går, fortæller han til nyhedsbureauet Reuters' udsendte i byen.

Tre mennesker blev dræbt i kampe fredag, meddeler ukrainske myndigheder.