Rusland lukker delvist luftrummet nær grænse til Ukraine

Rusland har delvist lukket luftrummet omkring byen Rostov i den sydlige del af landet nær grænsen til Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer en meddelelse fra Rusland til landets luftfartsmyndigheder. I meddelelsen bliver der henvist til sikkerhedsmæssige hensyn.

Omkring midnat mellem onsdag og torsdag dansk tid meldte den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, ud, at han mente, at Rusland nu havde cirka 200.000 soldater udstationeret ved Ukraines grænser i Rusland og Hviderusland.

Dette sker, efter den russiske regering besluttede sig for formelt at anerkende de ukrainske områder Luhansk og Donetsk som selvstændige.

Putin om situationen i Ukraine

Prorussiske separatister erklærede de områder for uafhængige folkerepublikker i 2014, men Donetsk og Luhansk har nydt meget begrænset anerkendelse i det internationale samfund.

Vesten anser således de to områder som ukrainske provinser.

Der har været meldinger om kamphandlinger i provinserne, og Rusland har forsøgt at tegne et billede af, at pro-ukrainske styrker bekriger de prorussiske separatister i provinserne.

Det fik Vladimir Putin til formelt at bede det russiske parlament om lov til at sende russiske soldater ud af landet. Parlamentet gav grønt lys, og Rusland kunne dermed indsætte, hvad landet selv betegner som "fredsbevarende styrker", i Østukraine.