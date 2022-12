Rusland med tilbud til soldater: Frys din sæd ned gratis

Russiske soldater, der kæmper i krigen mod Ukraine, får nu et usædvanligt tilbud fra regeringen.

De kan kvit og frit få frosset deres sæd ned, mens de er i krig.

Tilbuddet gælder også de familiemedlemmer, der har et ønske om at komme i fertilitetsbehandling, mens mændene er udsendt.

Det skriver det russiske statsmedie Tass ifølge tv-stationen CNN og nyhedsbureauet Reuters.

100.000 dræbte

Medierne citerer Igor Trunov, der er præsident for en russisk sammenslutning af advokater, der repræsenterer par, hvor den ene part er i krig, og familien har bedt om hjælp til at få børn.

- Familier til soldater, der er en del af mobiliseringen, får gratis adgang til fertilitetsbehandling og opbevaring af sæd i en sædbank, udtaler Igor Trunov ifølge Tass.

En højtstående amerikansk militærchef vurderede i november, at mindst 100.000 soldater er blevet dræbt i krigen - både på den ukrainske og russiske side.

Efter at have lidt nederlag på nederlag beordrede den russiske præsident, Vladimir Putin, i september en delvis mobilisering af op mod 300.000 personer fra reserven.

Mobiliseringen medførte store protester i flere russiske byer, og over 200.000 russere forlod i al hast landet i frygt for at blive indlemmet i hæren.

Den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, har da også for nylig sagt, at mobiliseringen har været en alvorlig test af landet og af hæren.

Og der er intet, der tyder på, at de russiske soldater vender hjem i nærmeste fremtid.

Tværtimod.

Storstilet plan

I en ny rapport fra Institute for the Study of War vurderes det, at den russiske præsident, Vladimir Putin, har planer om en storoffensiv i løbet af vinteren 2023.

'Ukraines udenrigsminister Dmytro Kuleba udtalte 13. december, at indikationer som den russiske mobilisering, meldinger om værnepligt og flytningen af tunge våben tyder på, at Rusland gør sig klar til en storstilet offensiv i januar og februar', lyder det i rapporten.

Kilder fra Putins inderkredse har tidligere meldt ud, at præsidenten er klar til at lade krigen vare i flere år for at nå sit endelige mål om at indtage hovedstaden, Kiev.

Tilbuddet om nedfrysning af sæd og fertilitetsbehandling gælder da også for soldater, der er mobiliseret til 'Den Specielle Militære Operation fra 2022-2024', skriver CNN.

