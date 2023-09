Rusland melder om afværgede ukrainske droneangreb

Ruslands luftværn har været aktiveret over regionerne Brjansk og Belgorod i den vestlige del af landet onsdag aften og natten til torsdag, hvor flere ukrainske droner er skudt ned.

Derudover har russisk militær ødelagt fem ukrainske havdroner, som torsdag morgen angreb et russisk flådefartøj i Sortehavet.

Det oplyser Ruslands forsvarsministerium ifølge de russiske nyhedsbureauer Tass og Ria samt det franske nyhedsbureau AFP.

Der er meldinger om, at dronerne over Brjansk blev skudt ned henholdsvis omkring klokken 22 lokal tid og klokken 00.10, 00.30 og 00.45.

Over Belgorod blev en drone skudt ned klokken 21.30.

Forsvarsministeriet beskriver det som 'fejlslagne ukrainske terrorangreb'.

Ifølge guvernøren i Brjansk, Alexander Bogomaz, er ingen personer kommet til skade ved hændelserne. Der er heller ikke meldinger om, at der er sket materiel skade på eksempelvis bygninger.

Det samme gør sig gældende i Belgorod, fortæller regionens guvernør, Vjatsjeslav Gladkov, ifølge Tass.

Brjansk ligger i det vestlige Rusland og grænser op til Belarus og Ukraine. Lidt længere mod syd ligger Belgorod, som også deler grænse med Ukraine.

Det sker med jævne mellemrum, at der bliver sendt droner ind over Rusland. Ukraine bliver som regel anklaget for at stå bag.

For det meste bliver dronerne skudt ned eller på anden vis ødelagt, inden de når at angribe russiske mål.

Især grænseregionerne op mod Ukraine og Ruslands hovedstad, Moskva, har været mål for droneangreb.

Rusland sender ifølge Ukraine også droner ind over ukrainsk jord. Især Ukraines hovedstad, Kyiv, og de omkringliggende områder, som ligger langt fra frontlinjen i syd og øst, har været mål for russiske droneangreb.

Også Odesa-regionen ved Sortehavet er ofte blevet angrebet.

Der er dog også eksempler på, at formodede ukrainske droner har angrebet mål langt fra både Moskva og grænsen til Ukraine.

Blandt andet blev en flyvestation angrebet i slutningen af august i Pskov i det nordlige Rusland.

Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, men det er først i år, at Rusland og Ukraine er begyndt at anvende droner i større omfang i forbindelse med krigen.