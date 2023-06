Rusland melder om storoffensiv: Ukraine med drilsk budskab

- Shhhh.

Én efter én løfter de ukrainske soldater fingeren op foran munden. Budskabet er klar: tavshed.

Men tavshed om hvad? Tavshed om tidspunktet for den planlagte storoffensiv mod de russiske tropper på ukrainsk territorium, vurderer militæranalytiker.

Elsker tavshed

I vidoeen, som er delt af det ukrainske militær, lyder der nemlig i slutningen:

'Planer elsker tavshed. Der vil ikke være nogen meddelelse om, hvornår det begynder'.

Ifølge oberstløjtnant Mark Hertling, der arbejder som militæranalytiker for CNN, er det en klar henvisning til den kommende offensiv mod russiske styrker.

'Ukraines 'shh-video' er en afspejlning af det her: Ingen pral, ingen overdrivelse, ingen indikationer på, hvad der sker. Blot en nuanceret 'vi er klar, og vi er lige ved at gå i gang', skriver han i et tweet.

Er den begyndt?

Storoffensiven kan dog meget vel allerede være gået i gang. Ukraine skulle således søndag ifølge russiske nyhedsbureauer have startet militære fremstød i det sydlige Donetsk

Ruslands forsvarsministerium hævder mandag morgen, at russiske styrker har afværget en stor ukrainsk offensiv i det sydlige Donetsk.

Ifølge forsvarsministeriet skulle offensiven være blevet indledt søndag morgen i fem områder.

Ukraine har ikke umiddelbart kommenteret påstanden fra Ruslands forsvarsministerium.

Præsident Volodymyr Zelenskyj sagde søndag aften i et interview, at Ukraine var klar til at handle. Men han nævnte ikke noget om søndagens påståede fremstød.

Ruslands melding om et ukrainsk fremstød på slagmarken kommer på dagen, hvor Wagnergruppen angiveligt trækker sig ud af Ukraine for en stund.