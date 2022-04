Rusland og Putin frygter 'monstret'

Russerne og Vladimir Putin har indtil videre formået at modstå de mange sanktioner fra Vesten. Men man frygter, at det vestlige 'monster' vil bryde ud, lyder ordene

- Der kommer et monster. De ved ikke, hvornår uhyret æder dem op.

Sådan lyder ordene fra Elina Ribakova, der er assisterende cheføkonom ved Instituttet for International Finance i Washington.

Siden Rusland startede sin invasion af Ukraine, har Vesten ikke holdt igen med økonomiske pisk.

Vladimir Putin og co. har nemlig oplevet hårde sanktioner fra de vestlige lande. Og russerne har ikke længere adgang til deres luksuriøse ejendomme rundt omkring i Europa og USA.

Derudover har en lang række vestlige virksomheder trukket sig ud af Rusland, og russiske banker er blevet smidt på porten af det internationale betalingssystem Swift. Og det får snart konsekvenser, hvis man skal tro Elina Ribakova.

Der kommer et monster

Trods de mange sanktioner har Rusland formået at modstå et økonomisk kollaps.

CNN beretter, at den russiske centralbank hævede renten lynhurtigt efter russernes invasion af Ukraine. Ligeledes er der indført en stram valutakontrol.

Men selv om Putin har undgået et økonomisk sammenbrud, står Rusland fortsat over for store udfordringer.

For ligesom Europa er stærk afhængig af russisk gas, er det en nødvendighed for Rusland at få fingrene i produkter, der i øjeblikket er underlagt sanktioner.

Og hvis Rusland ikke kan få disse produkter længere, vil de blive blive ædt op af det vestlige 'monster'.

- Der er en fornemmelse - især hos myndighederne - af, at hvis de (Rusland, red.) ikke kan få disse produkter, kommer der et monster, og man ved ikke præcis, hvornår uhyret vil æde dem (Vesten, red.) op, lyder ordene fra Elina Ribakova.

Ifølge Ribakova frygter Rusland altså, at dette 'monster' (Vesten) vil sanktionere produkterne væk, som Putin og russerne er stærkt afhængige af.

