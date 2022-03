Rusland og Ukraine forhandler lige nu

Forhandlingerne mellem Rusland og Ukraine er gået i gang.

Det meddeler talskvinde for det russiske udenrigsministerium Maria Zakharova for kort tid siden.

Mødet med den russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov, og ukrainske Dmytro Kuleba finder sted Antalya i Tyrkiet lige nu.

Putin-teater

- Jeg synes, kravene fra Kreml er hårde. De vil ikke være villige til at gå på kompromis.

Det siger Rusland-ekspert Julie Wilhelmsen om forhandlingsmødet til norske VG.

Rusland kræver at Ukraine skal anderkende Krim som russisk territorium og give uafhængighed for de selverklærede folkerepublikker i Donetsk og Luhansk.

Flere forskere er enige i, at kravene er urimelige.

Professor i statskundskab Torbjørn Lindstrøm kalder det mærkeligt at forhandlingerne foregår så tidligt i et krigsforløb

- Det får mig til at tro, at det er en slags Putins teater - at han har indledt en voldsom offensiv for at få gode forhandlingskort på hånden, så Zelenskij opgiver Krim, Donetsk og Luhansk.

