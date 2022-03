Rusland og Ukraine prøver med nye forhandlinger de næste dage

Ukraine og Rusland indleder nye forhandlinger mandag.

De finder steder ansigt til ansigt i Tyrkiet fra mandag til onsdag.

Det oplyser Ukraines forhandler Davyd Arakhamija på Facebook søndag.

- I dag under endnu en omgang med forhandlinger via video blev det besluttet at holde de næste forhandlinger med fysisk fremmøde fra de to delegationer i Tyrkiet den 28. til 30. marts, skriver han.

Ruslands hovedforhandler, Vladimir Medinskij, bekræfter, at nye forhandlinger er planlagt. Ifølge ham begynder de dog først tirsdag og slutter onsdag.

Det er anden gang, at topdiplomater fra de to lande mødes fysisk til forhandlinger.

Det lykkedes ikke at få endt krigen under de første forhandlinger, som fandt sted 10. marts i Antalya i Tyrkiet.

De to parter har løbende snakket via video. Men ingen har meldt positivt ud i forhold til at få afsluttet krigen. Begge sider beskriver forhandlingerne som 'meget svære'.

Det er over en måned siden, at Rusland invaderede Ukraine. Krigen begyndte 24. februar og har medført store tab af soldater og civile, mens også flere ukrainske byer er blevet ødelagt af russiske bombardementer.

Tyrkiet har hidtil indtaget en rolle som mægler i krigen mellem Ukraine og Rusland.

Tyrkiet og Ukraine har traditionelt været allierede. Tyrkiet er dog også afhængig af import af russisk gas og indkomst fra russiske turister.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, sagde tidligere denne uge, at Rusland og Ukraine er nået til fælles forståelse på fire af seks punkter i forhandlingerne.

Det drejer sig om, at Ukraine vil holde sig ude af forsvarsalliancen Nato, brugen af russisk sprog i Ukraine, nedrustning og sikkerhedsgarantier.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, sagde dog fredag, at der ikke er enighed på nogen nøgleområder med Rusland.