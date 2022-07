Rusland og Ukraine underskriver kornaftale

Fredag har Rusland og Ukraine indgået en aftale, der atter gør det muligt at eksportere hvede fra Ukrainske havne

Der åbnes igen op for, at der kan eksporteres hvede fra Ukraine. Det sker, efter Rusland og Ukraine fredag har underskrevet en aftale under en ceremoni i Tyrkiet.

Det bekræfter FN's generalsekretær, António Guterres, ifølge flere internationale medier på et pressemøde.

Her udtaler generalsekretæren ifølge BBC, at aftalen er et 'fyrtårn af håb' i krigen. Aftalen er underskrevet af Rusland, Ukraine, Tyrkiet og FN.

Helt konkret betyder aftalen, at der igen åbnes for hvedeeksport fra tre ukrainske havne ved Sortehavet. Der er ifølge Sky News tale om havne i byerne Odesa, Chornomorsk og Yuzhne.

Siden Rusland påbegyndte invasionen af Ukraine, har enorme mængder korn ophobet sig i Ukraine, da de ikke har haft mulighed for at eksportere det.

Både Rusland og Ukraine er blandt verdens vigtigste korneksportører, og priserne på fødevarer er steget drastisk efter invasionens start.

En række lande, som er stærkt afhængige af ukrainsk korn, er truet af sultkatastrofer og hungersnød.

Ifølge Dansk Industri kan den nu underskrevne aftale komme til at presse priserne på kornprodukter nedad igen.

Opdateres ...