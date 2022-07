Rusland og USA nægter at tale sammen ved store økonomiers møde

USA og Rusland vil ikke tale sammen ved G20-mødet i Indonesien.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har ved mødet for udenrigsministre fra 20 af verdens største økonomier gjort det klart, at han ikke ser nogen grund til at mødes med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Årsagen er Ruslands invasion af Ukraine. Så længe Rusland fortsætter ad den sti, er der ikke grund til at mødes, mener Blinken.

Og Lavrov gider ikke rende efter Blinken, når han åbenlyst ikke vil mødes.

- Det var ikke os, som droppede kontakten. Det var USA, siger han.

USA forsøger at isolere Rusland på verdensscenen, og G20-mødet er ingen undtagelse.

Ved mødet siger G20-landene i samlet flok fra over for Ruslands krig.

- Det, vi allerede har hørt i dag, er en stærk stemme fra rundtomkring i verden om at få afsluttet aggressionen, siger Blinken fredag.

Forud for mødet på Bali har Blinken drøftet krigen i Ukraine med sine franske og tyske kolleger.

Her har de blandt andet talt om, hvordan man kan håndtere den globale usikkerhed angående fødevarer, som ifølge parterne er opstået, fordi Rusland bevidst forsøger at ramme Ukraines landbrug.

I en tale ved G20 fredag taler Blinken med store ord over for Rusland.

- Ukraine er ikke jeres land. Det er deres korn, ikke jeres korn. Hvorfor blokerer I havnene? I bør lade kornet komme ud, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ruslands Lavrov er ikke imponeret over de vestlige landes budskaber ved mødet.

- Vores vestlige partnere forsøger at undgå at tale om globale økonomiske emner.

- Fra det øjeblik, de begynder at tale, kaster de sig ud i kritik af Rusland, siger han.

G20-mødet har fokus på global usikkerhed om fødevarer og energi.