Rusland om kampvogne til Ukraine: Ekstremt farlig beslutning

Det bliver mødt med særdeles hårde ord fra Ruslands side, at Tyskland har givet grønt lys til, at dets allierede kan sende de eftertragtede Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

I en udtalelse fra Ruslands ambassadør i Berlin, Sergei Netjajev, beskrives beslutningen som 'ekstremt farlig'.

Han trækker desuden paralleller til Anden Verdenskrig.

- Denne ekstremt farlige beslutning tager konflikten op på et nyt konfrontationsniveau og strider mod de tyske politikeres udsagn om ikke at ville trække Tyskland ind i konflikten, siger ambassadøren.

Beslutningen ødelægger 'resterne af den gensidige tillid' mellem Tyskland og Rusland. Desuden gør den 'uoprettelig skade' på det i forvejen 'elendige russisk-tyske forhold'. Det mener Sergei Netjajev.

Samtidig siger ambassadøren, at Tyskland har svigtet sit 'historiske ansvar over for Rusland'. Han henviser til Nazitysklands forbrydelser mod sovjetborgerne under Andens Verdenskrig.

- Med den tyske regerings godkendelse vil kampvogne med tyske kors igen blive sendt til 'Østfronten', hvilket uomtvisteligt vil føre til ikke bare russiske soldaters død, men også dødsfald blandt den civile befolkning, siger han.

Ukraine har i månedsvis efterspurgt kampvogne fra sine allierede for at kunne stå stærkere mod Rusland. Og for at kunne genvinde besatte territorier i den østlige og sydlige del af landet.

Rusland har på den anden side advaret om, at det vil forlænge krigen, hvis landet kommer i besiddelse af den slags udstyr.

Tyskland har da også tøvet med at godkende eksport af Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Og det har vakt kritik. Andre lande har ikke kunnet eksportere kampvognene uden tilladelse fra Tyskland.

Det er Tyskland, der producerer de tonstunge Leopard-2-kampvogne. Landet har selv planer om at sende 14 kampvogne til Ukraine.