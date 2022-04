Rusland optrapper angreb på stålværk og giver nyt ultimatum

Rusland har givet de tilbageværende ukrainske soldater i Mariupol en ny deadline for at overgive sig, hvis de vil slippe ud af den omringede by med livet i behold.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en udtalelse tirsdag aften oplyser det russiske forsvarsministerium, at de ukrainske soldater fra klokken 13.00 dansk tid onsdag vil få muligheden for at lægge deres våben og 'indstille deres militære aktiviteter'.

- Alle, der lægger deres våben, vil være garanteret overlevelse, lyder det.

De resterende ukrainske soldater i Mariupol - op mod 2500 - har forskanset sig på det enorme stålværk Azovstal, der anses for at være Ukraines sidste fæstning i byen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Billedet her viser angiveligt røg over stålværket Azovstal. Foto: Mariupol City Council/Ritzau Scanpix

Her opholder de sig ifølge det lokale bystyre med over 1000 civile, der angiveligt gemmer sig i kældre på værket. Dette afviser Rusland dog.

Soldaterne fik tirsdag en lignende deadline, men ifølge det russiske forsvarsministerium overgav ikke en eneste person sig.

Cirka 120 civile, der bor ved siden af stålværket, forlod dog angiveligt området via humanitære korridorer. Det melder russisk stats-tv ifølge nyhedsbureauet Interfax.

Oplysningen er ikke blevet bekræftet af Ukraine.

Tirsdag aften har Rusland så genoptaget bombardementerne mod stålværket - angiveligt med såkaldte bunkerbomber, der er designet til at ramme mål dybt i jorden.

Det skriver Mykhailo Podoljak, talsmand for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, på Twitter.

- Verden ser til, mens børn bliver dræbt, og siger ingenting, skriver han på Twitter.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at prorussiske separatister også har lanceret et angreb på Azovstal.

- Den Russiske Føderation hjælper os virkelig med dette ved at yde luft- og artilleristøtte, siger Eduard Basurin, lokalkommandant for de prorussiske separatister i Donetsk, til russiske medier ifølge AFP.

Basurin afviser samtidig, at civile kan være fanget på stålværket.

- Der er ingen civile der længere, bliver han citeret for at sige.

Mariupol har været belejret i mere end en måned. Situationen i byen betegnes som en humanitær katastrofe med mangel på mad, vand og medicin.

Ifølge Ukraine har op mod 20.000 civile mistet livet under de hårde kampe i byen, der nærmest har stået på siden invasionens start 24. februar.

Dette er dog ikke blevet bekræftet fra uafhængig side.