Rusland: Over 200 ukrainere er dræbt i luftangreb lørdag

Russisk militær hævder at have ramt 17 ukrainske militæranlæg i missilangreb lørdag.

Angrebene har kostet over 200 ukrainere livet, meddeler det russiske militær. Det er ikke umiddelbart bekræftet fra ukrainsk side.

Samtidig fortsætter Rusland sine luftangreb mod byen Mariupol og stålværket Azovstal lørdag.

Det oplyser ukrainsk militær i et opslag på Facebook.

Flere hundrede civile er sammen med et større antal soldater stadig forskanset på værket, der har været under angreb i mere end to uger.

Fredag oplyste lederen af den militære administration i regionen, at der var sendt to busser til værket for at hente civile ud. Men man har ikke hørt fra chaufførerne siden.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Få overblikket over dagens nyheder fra Ukraine her.

Fra russisk side lyder det, at 25 civile er kommet ud af Azovstal lørdag, blandt dem seks børn. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Ukrainsk militær kan kun bekræfte, at 20 civile har forladt stedet.

Samtidig har et russisk missilangreb ramt en landingsbane i lufthavnen ved Odesa i det sydlige Ukraine.

Skaderne er så omfattende, at banen ikke længere kan benyttes, tilføjer militæret.

Der er ikke nogen døde eller sårede ved angrebet, meddeler guvernøren for regionen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge ham er missilet afsendt fra Krim-halvøen, der ligger længere mod øst.

- Landingsbanen i Odesa lufthavn er ødelagt. Gudskelov var der ingen ofre, oplyser guvernør Maxim Marchenko i en videobesked.

Rusland har flere gange rettet angreb mod Odesa.

Lørdag har russisk militær ikke umiddelbart bekræftet, at angrebet har fundet sted.