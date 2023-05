Rusland: Putins residens forsøgt angrebet

Ifølge Rusland forsøgte Ukraine tirsdag aften at angribe den russiske præsident, Vladimir Putins, residens i Moskva.

Præsidentens administration mener, at angrebet skulle være blevet forsøgt udført med droner.

'To ubemandede luftfartøjer blev rettet mod Kreml. Som et resultat af rettidige handlinger udført af militæret og specialtjenester ved hjælp af radarsystemer, blev enhederne neutraliseret,' skriver administrationen ifølge mediet Ria Novosti.

Hverken Vladimir Putin eller andre kom ifølge administrationen til skade under angrebet eller neutraliseringen af dronerne.

Ukraine afviser at stå bag droneangrebet.

Ifølge ukrainske medier er nedenstående video fra det påståede angreb. Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at bekræfte.

Terrorhandling

Vladimir Putins talsmand, Dmitry Peskov, fortæller til mediet, at præsidenten ikke var i Kreml, da droneangrebet fandt sted. I stedet har han befundet sig i en bolig uden for Moskva.

Kreml ser dog ikke let på det beskrevne angreb på præsidenten.

Angrebet bliver nemlig set som en planlagt terrorhandling og et mordforsøg på Vladimir Putin.

Rusland vil derfor forbeholde sig retten til 'træffe gengældelsesforanstaltninger, hvor og når man finder det passende'.

Præsidentens administration beskriver, hvordan mordforsøget på Vladimir Putin fandt sted blot få dage inden Ruslands 'Sejrsdag' med dertilhørende parade, der finder sted hvert år 9. maj.

