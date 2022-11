Rusland sanktionerer 200 amerikanere

Rusland har indført et indrejseforbud for 200 amerikanske statsborgere. Det sker som reaktion på USA's sanktioner den anden vej som følge af den russiske offensiv i Ukraine.

Det oplyser det russiske udenrigsministerium fredag.

Blandt de 200 amerikanere er præsident Joe Bidens søster, Valerie, og brødre James og Francis, pressesekretær i Det Hvide Hus Karine Jean-Pierre samt senatorerne Bernie Sanders og Elizabeth Warren.

Også forfatter og Rusland-ekspert Anne Applebaum, chefredaktør på Politico Matthew Kaminski og topdemokraten Nancy Pelosis mand, Paul Pelosi, er på listen.

Ifølge det russiske udenrigsministerium omfatter forbuddet embedsmænd og politikere og deres nærmeste pårørende samt virksomhedsledere og eksperter.

Disse personer er ifølge Rusland 'involveret i promoveringen af den russofobiske kampagne og opbakning til regimet i Kyiv', Ukraines hovedstad.

Vestlige lande, herunder USA, har indført en række hidtil usete sanktioner mod Rusland på grund af landets invasion af Ukraine.

Som modsvar har russerne indført et indrejseforbud for over 1000 amerikanske statsborgere. Det gælder blandt andre Hollywood-skuespillerne Ben Stiller og Sean Penn.

Tidligere fredag generobrede ukrainske styrker byen Kherson i det sydlige Ukraine efter det russiske militærs tilbagetrækning.

I centrum af Kherson blev de ukrainske soldater mødt af jublende indbyggere. Det viser videoer, der er blevet delt på sociale medier.

Ukraines generobring af Kherson ses som et stort nederlag for Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det Hvide Hus kalder generobringen af Kherson for en 'ekstraordinær sejr' for Ukraine.

- Det ser ud til, at ukrainerne lige har vundet en ekstraordinær sejr, hvor den eneste provinshovedstad, som russiske styrker har formået at erobre i denne krig, nu er tilbage under ukrainsk flag - det er en ganske bemærkelsesværdig ting, siger USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan.

Kherson har været besat af Rusland siden marts.