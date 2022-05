Rusland sender 'The Terminator' til Ukraine

Rusland har angiveligt indsendt det frygtede panserkøretøj kendt som 'The Terminator' til Ukraines frontlinjer.

Det skriver det statsejede nyhedsbureau Ria.

Efter at have lidt store tab i Donbas-regionen, er de frygtindgydende BMPT-tanks, der før har været brugt under russiske militæroperationer i Syrien, sendt til kamp i Ukraines byområder.

Terminator-tanks er blevet set i flere videoer, ifølge Times of London.

Kampvognen har fået tilnavnet 'The Terminator'. Foto: Creative Commons/Kirill Borisenko)

Skal beskytte mod luftangreb

Terminatoren skal understøtte og beskytte almindelige russiske tanks imod ukrainske luftangreb fra helikoptere, droner og andre lavtflyvende fly under kamp i byer.

Den er udstyret med to 30mm kanoner, to granatkastere, maskingevær og fire affyringsramper til panserværnsmissiler og er tungt pansret for at overleve i bykampe, hvor russiske tanks har været plaget af ukrainernes panserværnsraketter.

Danmark har tidligere sendt 2700 skulderbårne panserværnsraketter til frontlinjen i Ukraine. Igen i april sagde regeringen, at de ville sende flere våben, men uddybede ikke, om der var tale om flere af samme slags.

'Sammen med kampvognsdelinger, er BMPT'er (Terminatorere, red.) involveret i ødelæggelsen af ukrainske våbensystemer, pansrede køretøjer og besætninger med panserværnsraketter', sagde en russisk militærkilde til Ria, ifølge Independent.

Hvor mange Terminator-tanks Rusland har til rådighed eller hvor mange, der sendes til Ukraine, vides ikke.