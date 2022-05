Rusland simulerer angreb med atomklare missiler

Russiske styrker i den lille enklave Kaliningrad mellem Polen og Litauen har onsdag trænet simulerede angreb med atomklare missiler.

Det oplyser Ruslands forsvarsministerium onsdag i en udtalelse.

Udmeldingen kommer på den 70. dag af krigen i Ukraine, der har kostet tusindvis af mennesker livet og fordrevet over 13 millioner.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, er siden beslutningen om at invadere Ukraine 24. februar kommet med flere indirekte trusler om, at han er villig til at bruge atomvåben, hvis nogen andre lande blander sig i krigen.

I udtalelsen onsdag siger forsvarsministeriet, at russiske soldater i krigsspil har simuleret 'elektroniske affyringer' af ballistiske Iskander-missiler, der kan udstyres med atomsprænghoveder.

De russiske styrker har også øvet sig i at foretage enkelte angreb og angreb med flere missiler mod mål som missilforsvar, lufthavne, infrastruktur, militært udstyr og kommandoposter, lyder det videre.

Kampenheder øvede også forskellige 'aktioner under forhold med stråling og kemisk forurening'. Cirka 100 soldater deltog i øvelsen.

Putin gav kort efter invasionen 24. februar ordre til at øge beredskabet hos sine såkaldte 'afskrækkelsesstyrker'. Styrkerne dækker blandt andet over enheder med atomvåben.

Den russiske præsident har tidligere advaret om, at der vil komme en 'lynhurtig reaktion', hvis Vesten blander sig i krigen.

Ifølge flere iagttagere har russisk stats-tv på det seneste forsøgt at gøre brugen af atomvåben mere spiseligt over for befolkningen.

Det siger blandt andet Dmitrij Muratov, der er chefredaktør for Ruslands største uafhængige avis, Novaya Gazeta.

- I to uger nu har vi ikke hørt andet fra vores tv-skærme, end at atomsiloerne bør åbnes, siger han.

En lang række vestlige militæranalytikere og embedsfolk har flere gange sagt, at et russisk atomangreb i Ukraine eller andre steder er yderst usandsynligt, selv om det ikke kan udelukkes.

Søndag sagde Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, også, at landet er fast besluttet på at arbejde for at forhindre, at en atomkrig bryder ud.