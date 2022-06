Rusland skærer yderligere i gasforsyning

Rusland har skåret yderligere ned på transporten af naturgas via sin største rørledning til Europa, Nord Stream.

Det har fået Tyskland til at anklage Kreml for at forsøge at presse priserne op.

Det skriver Bloomberg.

Politisk motiveret

Det russiske olie- og gasselskab Gazprom begrænser forsyningen til Tyskland med 60 procent.

Tirsdag blev der allerede annonceret en nedskæring, som nu bliver forøget.

Årsagen lød ifølge Gazprom til at være, at der er forsinkelser på det reparationsarbejde, der skal udføres på rørledningen. Flere dele, der har været til reparation hos selskabet Siemens i Tyskland, mangler.

Det kommer oven i en reduktion i tilstrømningen af gas til Italien på 15 procent, og det lægger pres på de allerede stramme europæiske energimarkeder - det forårsager, at gaspriserne stiger med mere end 25 procent.

Den tyske økonomi- og klimaminister, Robert Habeck, mener, at nedskæringen er politisk motiveret.

- Jeg har indtryk af, at det, der sker, er en politisk beslutning og ikke en teknisk forsvarlig beslutning, siger han ifølge Politico.