Rusland skruer ned for intensiteten af luftangreb

De russiske luftangreb, som gennem den sidste måned har ramt og ødelagt utallige ukrainske byer, er efter sigende ved at aftage i intensitet.

Det skriver Ukraines hær på Facebook. Hæren giver regelmæssige opdateringer på profilen 'General Staff of the Armed Forces of Ukraine' - som på dansk betyder Generalstaben for Ukraines Væbnede Styrker.

- Den russiske fjende fortsætter med at gennemføre systematiske missil- og luftangreb på militære og civile enheder, men intensiteten af missilangreb og brugen af højpræcisionsvåben er faldende, skriver den.

Hæren beretter desuden om, at russiske styrker er på retræte i det nordlige Ukraine, og at flere bliver trukket tilbage til Hviderusland.

Hæren noterer sig også, at de russiske soldater lægger miner på vejene.

Ukraines meldinger er i overensstemmelse med britiske efterretninger.

Det britiske forsvarsministerium skriver på Twitter, at de russiske luftangreb har aftaget.

- Ruslands manglende evne til at finde og ødelægge luftbeskyttelsessystemer har stukket en stor kæp i hjulet på Ruslands forsøg på at vinde kontrollen med luftrummet. Det har til gengæld svækket landets evne til at støtte soldaterne på landjorden i at vinde fremskridt.

Ministeriet skriver, at den dalende russiske aktivitet i det nordlige Ukraine og omkring hovedstaden, Kyiv, sandsynligvis er et resultat af, at Rusland i højere grad vil fokusere på kampene i det østlige Ukraine og Donbas-området.

Rusland har nemlig revideret sin krigsstrategi i Ukraine for at fokusere på at tage kontrol over Donbas og andre regioner i det østlige Ukraine. Russerne planlægger endda at kunne proklamere sejr i området allerede i maj.

Det siger flere amerikanske embedsmænd, som er bekendte med de seneste efterretningsvurderinger, skriver CNN.

Donbas-området dækker over de to regioner Luhansk og Donetsk. Prorussiske separatister proklamerede i 2014 regionerne for selvstændige folkerepublikker. Rusland er stadig det eneste land i verden, som anerkender dem som selvstændige.