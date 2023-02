Rusland smidt ud af internationalt journalistforbund

Det internationale forbund for journalister, International Federation of Journalists (IFJ), suspenderer med øjeblikkelig virkning Ruslands medlemskab.

Det oplyser IFJ i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer efter en undersøgelse af den russiske organisation, RUJ, efter landets invasion af Ukraine.

- Det er vigtigt, at vi nu finder måder at fortsætte med at støtte de uafhængige journalister i og udenfor Rusland, som er i risiko eller har brug for hjælp, siger IFJ's præsident, Dominique Pradalié, i pressemeddelelsen.

IFJ begrunder blandt andet sin beslutning med, at RUJ har etableret afdelinger i Ruslands annekterede regioner i Ukraine.

På den måde, mener IFJ, bryder RUJ med organisationens principper om international solidaritet, samarbejde og respekt for alle journalister.

Journalisternes fagforeninger i Danmark, Norge, Finland og Island sagde i januar, at de ville trække sig fra IFJ.

Det bundede blandt andet i kritik af, at journalister fra russiske statsmedier var medlemmer af organisationen.

- Der er dem, som mener, vi burde have handlet hurtigere. For os er det også vigtigt, at vi har handlet i overensstemmelse med vores egne regler og forfatning, siger Dominique Pradalié.

Men det drejede sig også om anklager mod forbundet om 'korrupte aktiviteter'.

Anklagerne fra de nordiske fagforeninger blev af IFJ affejet som værende 'falske, injurierende og skadelige'.

Ifølge IFJ har det russiske forbund mulighed for at anke beslutningen ved den næste generalforsamling.

Indtil da er RUJ dog suspenderet.

Russiske medier anklages af Vesten for at sprede misinformation om Ruslands krig i Ukraine.

Det internationale forbund mener at repræsentere over 600.000 journalister fra 146 lande.