Rusland står over for økonomisk kollaps

Rusland har præventivt slået en aggression tilbage. Det var en tvungen, rettidig - og den eneste rigtige - beslutning, sagde Putin blandt andet i sin tale til nationen på på årsdagen for Sovjetunionens sejr over Nazityskland

Rusland økonomi hænger i laser og gør, at landet står over for den største økonomiske krise siden Sovjetunionens fald

Ruslands økonomi bløder. Mildest talt.

Landet har med invasionen af Ukraine lidt store menneskelige tab, men så sandelig også økonomiske, hvilket kan føre til den værste krise, landet har oplevet siden 1994 - kort efter Sovjetunionens fald.

Rusland står til at se ind i den største økonomiske krise siden 1994. Arkivfoto: Kirill Kudryavtsev, Ritzau Scanpix

Økonomer forudser, at Ruslands bruttonationalprodukt (BNP) vil skrumpe med 12 procent i år, skriver Bloomberg og The Telegraph.

Selv fastslår den russiske centralbank, at tallet vil lande på mellem 8-10 procent i 2022.

Hvis det bliver en realitet, kan det tage et helt årti at komme på benene igen, vurderer eksperter.

Sanktioner slår hårdt

Krigen i Ukraine har fået de vestlige lande til at rotte sig sammen mod verdens største land i håbet om at sætte en stopper for Ruslands gøren og laden.

Det har betydet, at Rusland står over for voldsomme økonomiske sanktioner, der rammer selv den almene borger på pengepungen.

Men hovedsynderen bag det økonomiske forfald er de olie- og gasaftaler, der står til falde mellem Rusland og deres samarbejdspartnere i Europa.

Myndighederne i Rusland har endnu ikke kommenteret på landets blødende økonomi.

Putin lykønsker det russiske folk på sejrsdagen (Victory Day) for sejren over Nazityskland.