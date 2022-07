Rusland stopper for gassen til Letland

Den russiske gasproducent Gazprom har lørdag meddelt, at leverancerne af gas til Letland stopper.

Det russiske selskab siger, at Letland har overtrådt betingelserne for at modtage gassen. Men Gazprom uddyber det ikke nærmere.

Rusland har allerede under Ukraine-krigen afbrudt forsyningerne af gas til Danmark, Finland, Polen, Bulgarien og Holland. Det er sket, fordi de ikke vil afregne for gassen i rubler.

Rusland har også stoppet for gassen til Shell Energy i Tyskland.

En embedsmand i den lettiske regering siger, at stoppet for gassen kun får ringe betydning. For Letland har allerede besluttet, at det skal være slut med at modtage russisk gas fra 1. januar 2023.

Vesten beskylder præsident Vladimir Putin for at bruge gassen til at føre økonomisk krig.

Letland var indtil 1991 en del af Sovjetunionen. I dag er landet medlem af EU og Nato.