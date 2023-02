Rusland suspenderer atomaftale

Rusland har suspenderet en aftale, der siden 2011 har haft til formål at reducere arsenalet af atomvåben hos Rusland og USA.

Det meddeler Vladimir Putin under en lang og imødeset tale tirsdag.

- Jeg er nødsaget til at annoncere i dag, at Rusland suspenderer sin deltagelse i den strategiske våbentraktat, siger den russiske præsident.

Putin henviser til den såkaldte Ny Start-aftale, der blev underskrevet af USA og Rusland i 2010. Aftalen trådte i kraft i 2011.

Aftalen blev i 2021 forlænget med yderligere fem år, umiddelbart efter at Joe Biden havde overtaget posten som amerikansk præsident.

I aftalen er der blandt andet fastsat et loft for, hvor mange atomvåben de to lande må have. Der er også en aftale om løbende inspektioner.

Rusland har den største samling af atomsprænghoveder. Landet menes at have i alt omkring 6000 af slagsen.

Tilsammen har Rusland og USA cirka 90 procent af verdens atomsprænghoveder, skriver Reuters. Begge lande har understreget, at en krig mellem de to atommagter skal undgås for enhver pris.

De inspektioner, der blev aftalt som en del af Ny Start-aftalen, blev sat på pause i marts 2020 på grund af coronapandemien.

Rusland og USA skulle have diskuteret en genoptagelse af inspektionerne i november sidste år. Rusland udskød dog planerne, og ingen af parterne har siden da foreslået en ny dato for forhandlingerne.

Rusland har tidligere denne måned sagt, at man gerne vil holde fast i aftalen på trods af en ifølge russerne destruktiv amerikansk tilgang.

Putins melding om suspenderingen af Ny Start-aftalen kom som afslutning på en næsten to timer lang tale foran parlamentsmedlemmer og militærfolk.

Under talen havde Putin blandt andet også langet hårdt ud efter Vesten. Han beskyldte Vesten for at være skyld i krigen i Ukraine.

