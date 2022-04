Rusland tester ballistisk raket

Rusland foretager sin første testaffyring af den ballistiske raket Sarmat. Den skal få Rusland fjender til at tænke sig om 'to gange'.

Det skriver Reuters.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, udtaler ifølge mediet, at raketten vil give dem, der forsøger at true Rusland, 'noget at tænke over'.

Reuters beretter, at russisk stats-tv onsdag viste billeder af præsident Putin, der blev orienteret om, at raketten var blevet affyret fra Plesetsk i det nordvestlige Rusland og havde ramt et mål på Kamchatka-halvøen i Rusland.

Raketten Sarmat har været under udvikling siden 2009 og kan bære nukleare sprænghoveder.

En ballistiske raket vil kunne ramme mål i Europa og USA.

Testaffyringen kommer altså i en tid, hvor Rusland og Ukraine er i krig.

