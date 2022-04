Rusland tilbyder angiveligt bonusser

Rusland tilbyder angiveligt soldater bonusser for at få dem til at melde sig klar til kamp

Det russiske forsvarsministerie tilbyder angiveligt soldater, som er trukket tilbage fra blandt andet Kiev–regionen, kontante bonusser for at få dem til at melde sig klar til kamp igen.

Det skriver den amerikanske forsvarstænketank Institute for the Study of War (ISW).

Tænketanken henviser til et dokument dateret 2. april, hvori der tilbydes særlige bonusser til russiske styrker i Ukraine.

Radio Liberty var først til at omtale dokumentet. Det skete søndag.

Eksperter har ifølge det norske medie VG tidligere sagt, at soldaterne i de tilbagetrukne styrker har behov for tid, før de vil være kampklare igen. Det skyldes, at styrkerne har lidt store tab og er udslidte og demoraliserede.

I dokumentet udloves der bonusser for særlige indsatser. Således udløser det en belønning på 300.000 rubler at ødelægge et ukrainsk fly. Det svarer til cirka 24.600 danske kroner.

Bonussen for at ødelægge en helikopter er angiveligt på 200.000 rubler, mens det belønnes med 50.000 rubler at sætte et pansret køretøj ud af spillet.

ISW har flere gange tidligere rapporteret om tilfælde med russiske soldater, der nægter at adlyde ordrer om at vende tilbage til Ukraine efter at være trukket tilbage.