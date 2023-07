Rusland: To bygninger ramt af droner i Moskva

To droner har natten til mandag ramt to bygninger i den centrale del af Ruslands hovedstad, Moskva.

Det oplyser byens borgmester, Sergej Sobjanin, via beskedtjenesten Telegram ifølge Reuters.

Ifølge borgmesteren er ingen personer kommet til skade, og der er ikke sket alvorlig skade på bygningerne.

Ruslands forsvarsministerium oplyser ifølge Reuters og AFP, at det russiske flyvevåben har afværget et ukrainsk droneangreb mod Moskva. To droner blev opdaget og skudt ned, oplyser ministeriet.

- Et forsøg fra regimet i Kyiv på at udføre en terrorhandling mod mål inden for Moskvas territorium blev stoppet, lyder det fra forsvarsministeriet.

- To ukrainske droner blev stoppet og forulykkede. Der er ingen tilskadekomne.

Der bor ikke mennesker i de bygninger, som dronerne ramte. Tilsyneladende er der tale om kontorbygninger.

Ifølge Moskvas borgmester ramte dronerne omkring klokken 04 lokal tid.

Forud for meldingerne om, at to bygninger var blevet ramt, blev der fundet vragrester fra en drone på en central boulevard nær Ruslands forsvarsministerium i Moskva.

Desuden kunne et vidne fortælle til Reuters, at vedkommende havde hørt to eksplosioner.

Flere gange tidligere har Rusland beskyldt Ukraine for at sende droner ind over russisk territorium.

Blandt andet blev der i begyndelsen af juli opdaget to droner over Moskva og en tredje i naboregionen Kaluga. De blev ifølge de russiske myndigheder skudt ned og nåede ikke at gøre skade.

Også i juni var der meldinger om droner over Rusland. Og i slutningen af maj blev otte droner skudt ned uden for Moskva. Vragresterne herfra ramte flere beboelsesejendomme.

Tidligere samme måned blev Kreml, hvor den russiske regering holder til, angrebet af en drone.