Rusland: Tre dræbt efter andet angreb på russisk Engels-luftbase

Tre personer, der er militært personel, er blevet dræbt af vragrester fra en ukrainsk drone, som er blevet skudt ned på den russiske Engels-luftbase nær byen Saratov i Rusland.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge russiske nyhedsbureauer. Det skriver Reuters.

- 26. december, cirka klokken 01.35 Moskva-tid, blev et ukrainsk ubemandet luftfartøj skudt ned i lav højde, mens det nærmede sig Engels-militærflyveplads i Saratov-regionen, oplyser det russiske forsvarsministerium.

Natten til mandag oplyste en lokal guvernør, at en hændelse var ved at blive undersøgt efter meldinger om eksplosioner på basen.

Der var angiveligt blevet hørt eksplosioner ved Engels-luftbasen flere hundrede kilometer fra frontlinjen i Ukraine. Det rapporterede ukrainske og russiske medier.

Ifølge det ukrainske nyhedsbureau RBC-Ukraine har to eksplosioner fundet sted.

Det russiske nyhedsmedie Baza skriver med henvisning til lokale beboere, at både luftsirener og en eksplosion kunne høres.

Engels-luftbasen ligger nær byen Saratov omkring 730 kilometer sydøst for den russiske hovedstad, Moskva.

Den 5. december blev basen ramt af det, som ifølge Rusland var et ukrainsk droneangreb mod i alt to russiske luftbaser den dag.

Droneangrebet var en pinlig affære for Moskva, og det rejste ifølge analytikere spørgsmål om, hvorvidt det russiske forsvar havde fejlet, skriver Reuters.

Foruden Engels-luftbasen blev en militær luftbase nær byen Rjazan sydøst for Moskva ramt. Her blev tre personer ifølge BBC dræbt, mens to blev såret i angrebet på Engels.

Ifølge Reuters er Engels en af to russiske luftbaser, der huser langdistancebombefly som en del af landets strategiske nukleare styrker.

Ukrainske regeringsrepræsentanter anerkendte efterfølgende hændelserne - uden at tage ansvar for dem - på sociale medier med sarkastiske kommentarer.

- Hvis noget bliver sendt ind i andre landes luftrum, vil ukendte flyvende objekter før eller siden returnere til deres afgangspunkt, skrev præsident Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak på Twitter.