Rusland truer med opsigelse af vigtig aftale: - Kritisk tidspunkt

Rusland ser ikke længere nogen mulighed for en forlængelse af korneksport-aftalen mellem Rusland og Ukraine, der udløber 17. juli.

Det oplyser Ruslands udenrigsministerium ifølge Reuters.

Aftalen, der har muliggjort korneksport gennem Sortehavet, blev indgået juli 2022 og har været essentiel for Ukraines økonomi.

Ifølge Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, vil det presse priserne yderligere i vejret, hvis ikke Rusland forlænger aftalen.

- Ukraine er stadig et væsentlig korneksport-land, og vi er ved at nærme os høsten, så det er et kritisk tidspunkt, siger han til Ekstra Bladet.

Alle kneb gælder

Rusland har tidligere oplyst, at en nedtoning af de nuværende sanktioner mod Rusland kræves, hvis kornaftalen skal forlænges. Rusland forlanger blandt andet også, at en russisk ammoniak-ledning, der løber gennem Ukraine, skal genåbnes.

- De (Rusland, red.) er mere under pres nu end tidligere. Nu gælder alle kneb. Rusland forsøger at give skylden videre til Ukraine, forklarer Henning Otto Hansen og fortsætter:

- Det er taktik. Det ligger et pres på resten af verden.

Rusland har også tidligere truet med at sætte en stopper for kornaftalen. Da aftalen stod til at udløbe 18. maj, forlangte Rusland også bedre mulighed for at eksportere sine egne fødevare og gødning.

Plan B

Hvis aftalen kollapser, er det dog ikke sidste søm i kistelåget. Ifølge Ukraines landbrugsminister, Mykola Solskyi, er der nemlig blevet lagt en 'plan B', i tilfælde af at Rusland skulle nægte at forlænge aftalen. Det skriver Reuters.

Mykola Solsky forklarer, at Ukraine har oprettet en fond på omkring 547 millioner dollars, der skal dække mulige omkostninger for skibe, der vælger at komme til ukrainske havne på trods af truslen fra Rusland.

Han mener desuden, at skibsejere har stor tillid til, at det ukrainske militær og luftvåben 'kan udføre deres arbejde'.