Rusland udviser 40 diplomater fra tre EU-lande som gengæld

Rusland har tirsdag udvist 15 hollandske diplomater, efter at Holland i sidste måned gav 18 russiske diplomater besked på at forlade landet.

I separate meldinger oplyser det russiske udenrigsministerium i Moskva, at der også udvises 21 belgiske og 4 østrigske diplomater.

Dermed er der i alt udvist 40 diplomater som gengældelse for udvisninger fra de tre europæiske lande.

De udviste diplomater har fået forskellige deadlines til at forlade landet. For eksempel har Østrigs fået fem dage, mens Hollands har fået to uger. Det fremgår ikke, hvorfor der er forskellige tidsfrister.

Europæiske lande har i alt smidt over 300 ansatte på russiske ambassader ud siden den russiske invasion af Ukraine den 24. februar.

I den seneste uge har Rusland optrappet reaktioner ved at udvise diplomater fra Tjekkiet, Bulgarien, EU samt Holland og Belgien.

Ritzau har været i kontakt med Udenrigsministeriet i Danmark, som oplyser, at ingen danske diplomater er blevet udvist af Rusland.

Rusland har desuden indkaldt Luxembourgs udsending i landet til samtale. Her er han blevet advaret om, at han kan blive ramt af gengældelse fra Rusland, efter at den lille stat har udvist den russiske ambassadør i landet.

Ifølge Rusland er de mange udvisninger af russiske diplomater 'grundløse'. Belgiens udvisning af diplomater er blevet kaldt 'provokerende'. Og Luxembourgs beslutning er blevet kaldt 'umotiveret og et uvenligt skridt'.

Danmark udviste tidligere på måneden 15 russiske diplomater fra den russiske ambassade. De blev fløjet ud af Danmark til Rusland søndag.

De 15 russere har ifølge regeringen arbejdet under diplomatisk dække på den russiske ambassade i København. Ambassaden har 65 udsendte medarbejdere, hvoraf 30 er diplomater.

Den russiske ambassade har tidligere kaldt de danske anklager om spionage for ubegrundede og sagt, at der vil komme en modreaktion fra russiske side.

Men danske diplomater er altså gået fri ved denne omgang af Ruslands udvisning af europæiske diplomater.