Rusland: Vestens had flyder over

Rusland mener, at Vestens 'russofobi' har flydt over efter seneste beslutning i EU-Parlamentet

Den russiske præsident, Vladimir Putin, mener, at Vestens had til Rusland er flydt over.

Sådan lader pressesekretær og talsmand for Putin Dmitry Peskov sig forstå, efter at EU-Parlamentet vedtog at anerkende Rusland som 'statssponsor af terrorisme'.

- Det er en vanvittig russofobi og et had til Rusland, der bare flyder over, siger Peskov til russisk stats-tv ifølge nyhedsbureauet Ria.

Han mener dog ikke, at vedtagelsen skal tages mere alvorligt end som så, da der ikke følger nogen juridiske konsekvenser med.

Civile bombardementer

Det var et flertal i EU-Parlamentet, der onsdag valgte at stemme for en betegnelse af Rusland som 'statssponsor af terrorisme'.

På den måde ønsker EU-Parlamentet at bane vejen for, at Vladimir Putin kan drages til ansvar for forbrydelser mod civile ved en international domstol.

For det var nemlig Ruslands bombardementer mod civile, der fik EU-Parlamentet til stemmeurnerne. De seneste uger har Rusland intensiveret deres angreb mod civil infrastruktur og energiforsyninger, og det er også gået ud over hospitaler og skoler.

Zelenskyjs ønske

EU-Parlamentet kan dog ikke egenhændigt erklære andre lande som statssponsorer af terrorisme på vegne af EU. Derudover har EU ikke et retsgrundlag for at lave en sådan erklæring, som man ellers har det i USA og Canada.

Det skal derfor primært ses som et signal fra EU-Parlamentet til henholdsvis Ukraine og Rusland.

Det har længe været Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyjs, ønske at få Rusland deklareret 'statssponsor af terrorisme'.