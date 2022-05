Rusland: Vi har angrebet stålværket i Mariupol

En 13-årig dreng er blevet dræbt efter et missilhav har ramt byen Odessa i Ukraine. Se den ødelagte by og mere andet fra det ukrainske i Ekstra Bladets overblik over det seneste nye fra krigen i Ukraine ovenfor

Rusland har tirsdag angrebet stålværket Azovstal i den ukrainske havneby Mariupol med artilleri og fly.

Ruslands forsvarsministerium siger ifølge det russiske nyhedsbureau RIA, at angrebet var en reaktion på, at ukrainske soldater åbnede ild under en aftalt evakuering.

- Der var erklæret våbenhvile, da civile skulle evakueres fra stålværkets område. Men ukrainske soldater på fabrikken forsøgte at udnytte situationen, lyder det fra det russiske ministerium.

- Ukrainske styrker kom frem fra kældrene og begyndte at indtage angrebsstillinger på området og i bygningerne, skriver Ria med henvisning til forsvarsministeriets rapporter.

Enheder fra den russiske hær og fra regionen Donetsk svarede derefter igen med artilleri og fly for at ødelægge de ukrainske stillinger, hedder det videre.

Mariupols borgmester, Vadym Bojtjenko, sagde tidligere tirsdag, at over 200 civile stadig er fanget sammen med ukrainske soldater i det kæmpemæssige stålværk.

Han sagde, at der i alt er omkring 100.000 civile tilbage i byen, der længe har været belejret og besat af russiske styrker.

Et ukendt antal soldater og civile har i adskillige uger opholdt sig på det gigantiske stålværk fra sovjettiden. Det breder sig over et område på 11 kvadratkilometer.

Omkring 100 civile blev søndag evakueret fra de ringe forhold på Azovstal.

Havnebyen ligger strategisk vigtigt i forhold til Krim-halvøen, som Rusland annekterede i 2014.