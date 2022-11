Rusland: Vi har forladt Kherson

Det russiske forsvarsministerium meddeler, at de har forladt den strategisk vigtige by Kherson

Ifølge Rusland er deres tropper allerede ude af den vigtige by Kherson.

Hvis oplysningerne holder vand, er tilbagetrækningen sket hurtigere end forventet.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass har Ruslands forsvarsministerium oplyst, at de sidste russiske tropper og udstyr har forladt den vestlige bred af Dnipro-floden i Ukraines sydlige Kherson-region.

Det er endnu kun det russiske nyhedsbureau, som har oplysningen.

Ekstra Bladet har ikke fået tilbagetrækningen bekræftet af uafhængige kilder.

Ukrainske soldater uden for Kherson. Nu meddeler russiske nyhedsbureauer, at russerne har trukket sig ud af byen. Foto: Reuters/Viacheslav Ratynskyi/Ritzau Scanpix

Tilbagetrækningen skulle være sket tidligt i morges.

Forleden meddelte det russiske forsvarsministerium meget overraskende, at de ville forlade Kherson. Det sker, kun seks uger efter at Putin annekterede regionen ind i Rusland.

Det skete efter en ‘folkeafstemning’, som Vesten og Ukraine betragter som illegitim.

Tilbagetrækningen ses som et af de største tab for Rusland.

De ukrainske styrker var fredag morgen allerede rykket frem til udkanten af Kherson.

De frygtede, at russerne ville gøre byen til ‘dødens by’, og at russerne rent faktisk var i gang med at lave en fælde for ukrainerne.

