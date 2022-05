Rusland vil indføre rubler i ukrainsk by

Britiske efterretninger skriver, at Rusland vil indføre deres egen valuta i den besatte ukrainske by Kherson

I starten af marts blev den ukrainske havneby Kherson besat af russiske styrker, og nu vil Rusland styrke deres indflydelse i byen.

Det vil de gøre ved at indføre brugen af rubler i byen. Det skriver det britiske forsvarsministerium i et tweet søndag morgen.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Russerne har allerede indsat deres egen pro-russiske administration i byen.

'Nylige udtalelser fra administrationen (den russiske administration red.) erklærer blandt andet at en tilbagevenden til ukrainsk kontrol er 'umulig', og en annoncering af en fire måneders valuta-overgang fra den ukrainske hryvnia til den russiske rubel. Den russiske rubel skal bruges i Kherson fra i dag,' skriver det britiske forsvarsministerium i deres tweet.

Det britiske forsvarsministerium mener, at det er en indikation på, at russerne vil forsøge at øge den politiske og økonomiske indflydelse i byen, så den vil være nemmere at kontrollere over en længere periode.

Samtidigt vil det øge russernes mulighed for at bibeholde kontrol med området i længere tid, og dermed sikre russisk kontrol over Krim halvøen.