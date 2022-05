Rusland vil lade ukrainere selv bestemme deres fremtid

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at fremtiden for de ukrainske territorier, hvor Rusland gennemfører sin 'særlige militære operation', bør bestemmes af territoriernes borgere.

- Når det gælder de områder, hvor befolkningen ikke vil skære båndet til Rusland, er det op til borgerne i disse regioner selv at bestemme, siger han ifølge det russiske nyhedsbureau Tass i et interview med den franske tv-station TF1.

- Jeg tror ikke, at de vil blive glade for igen at blive styret af det nynazistiske regime, der har afsløret sin fulde antirussiske natur, siger han videre.

Nyhedsbureauet RIU citerer ham ifølge Reuters for at sige, at 'befrielsen' af Donbas i det østlige Ukraine er en 'ubetinget prioritet'.

Det er i Donbas, at Donetsk og Luhansk ligger. Her er der mange prorussere.

- Befrielsen af Donetsk og Luhansk, som er anerkendt af Rusland som uafhængige stater, er en ubetinget prioritet, siger Lavrov.

Rusland angreb Ukraine den 24. februar. Ifølge Rusland er det ikke en invasion eller en krig, men en 'særlig militær operation'.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har begrundet den med, at han vil fjerne de nazister, der ifølge ham styrer Ukraine.

Han vil desuden hjælpe prorussere i Donbas-regionen, hvor der i øjeblikket er hårde kampe.

Her har prorussiske separatister i årevis kæmpet mod den ukrainske hær i dele af regionerne Luhansk og Donetsk.

Nu får de hjælp af den russiske hær.

Lavrov siger også i interviewet, at militæroperationen trækker ud, fordi den russiske hær gør sig store anstrengelser for at undgå at angribe civil infrastruktur.

Det er en melding, som ukrainere ikke genkender. De har adskillige byer, hvor der er omfattende ødelæggelser, herunder Mariupol i det sydlige Ukraine.

Søndag har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, holdt en tv-tale, hvori han siger, at Ruslands bombardementer af byen Sievjerodonetsk i det østlige Ukraine har smadret al kritisk infrastruktur.

- Som et resultat af russiske angreb på Sievjerodonetsk er al byens kritiske infrastruktur ødelagt. Over to tredjedele af byens boligmasse er ødelagt, siger han ifølge Reuters.

Byen, der inden krigen havde omkring 100.000 indbyggere, ligger i Luhansk-regionen.