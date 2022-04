Rusland vil optrappe angreb mod Kiev

Rusland siger, at det vil intensivere angreb på den ukrainske hovedstad Kiev. Det sker, efter at Ukraine ifølge russerne har angrebet mål på russisk territorium.

Ifølge det russiske forsvarsministerium er mål tæt ved Kiev blevet ramt af missiler sent torsdag eller natten til fredag.

- Vi har ramt Vizar-fabrikken, som fremstiller og reparerer antiluftskyts og andre former for missiler, hedder det i en erklæring fra det russiske forsvarsministerium.

Rusland siger, at det ved angrebet anvendte et havbaseret langtrækkende Kalibr-missil.

Moskva siger desuden, at det har dræbt 'op mod 30 polske lejesoldater i Ukraine'.

Rusland beskyldte torsdag Ukraine for at have sendt helikoptere over grænsen mellem de to lande for at bombe grænsebyen Klimovo. Syv mennesker skal være såret i angrebet mod byen.

- Med brug af to militærhelikoptere udstyret med tunge våben er Ukraines væbnede styrker ulovligt trængt ind i russisk luftrum, meddelte det russiske efterforskningsråd.

- Antallet og omfanget af missilangreb mod Kiev vil blive øget som reaktion på ethvert terroristangreb eller enhver sabotage begået af det Kiev-nationalistiske regime på russisk territorium, hedder det i en erklæring fra det russiske forsvarsministerium fredag.

Der lød kraftige eksplosioner i Kiev tidligt fredag. Der var tilsyneladende tale om de mest betydelige angreb mod hovedstaden, siden russerne trak sig tilbage fra området tidligere i denne måned. Styrkerne fra området nær Kiev blev sendt til det sydlige og østlige Ukraine.

Det russiske forsvarsministerium meddelte tidligere, at russernes flagskib 'Moskva', er sunket.

Krigsskibet blev ifølge Moska alvorligt beskadiget i Sortehavet, efter at ammunition om bord på skibet eksploderede. Der er imidlertid forskellige meldinger fra Rusland og Ukraine om, hvad der forårsagede eksplosionen, som blev kendt natten til torsdag. Ukraine siger, at skibet blev ramt af et ukrainsk missil.

Skibet blev slæbt i havn i stormvejr. Det var her, at forliset skete, oplyser Ruslands forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Tass.

Skibet på 12.500 ton havde omkring 500 besætningsmedlemmer. De blev evakueret til andre skibe i Sortehavet. Det oplyser det russiske ministerium ifølge Tass.