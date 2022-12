Rusland: Zelensky ville have gjort grin

Ukraines forslag til fredsforhandlinger er til at grine af, lyder det fra Rusland. De to parter er stadig langt fra hinanden, selvom fredsforhandlinger nævnes oftere

Ukraines forslag til fredsforhandlinger er grinagtige - så meget, at præsident Zelensky ville have gjort grin med dem, hvis han stadig var komiker.

Sådan lyder udmeldingen fra Ruslands viceudenrigsminister, Mikhail Galuzin, i et interview med det russiske nyhedsbureau Tass forleden.

- Ifølge logikken fra Kyiv og Vesten skal vi forlade de befriede (besatte. red) områder, genoprette alt som er smadret, betale krigsskadeerstatning og gå i fængsel før ukrainerne vil komme tilbage til forhandlingerne.

- Zelensky ville have gjort tykt grin med den idé, hvis ikke han var præsident og havde forblevet komiker. Den slags betingelser kan ikke danne basis for en konstruktiv dialog, udtalte Mikhail Galuzin til Tass.

Den russiske viceudenrigsminister hentyder her til, at Volodomyr Zelensky rent faktisk var komiker, før han blev politiker.

En Ukrainsk soldat affyrer artilleri mod russiske stillinger. Fredsforhandlinger har lange udsigter. Foto: Bulent Kilic/Ritzau Scanpix

Mere snak om fredsforhandlinger

På det seneste har der været mere snak om fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland. Selvom det stadig vurderes til at være langt ude i fremtiden.

Vladimir Putin udtalte forleden, at Rusland var klar til at forhandle, og at det var ukrainerne, som ikke var villige til at komme til forhandlingsbordet.

Kort efter kom ukrainerne på banen og meddelte, at de var åbne for fredsforhandlinger i februar. Forhandlinger som skulle foregå i FN-regi.

- Alle krige afsluttes på diplomatisk vis. Enhver krig slutter som resultat af handlinger på slagmarken og ved forhandlingsbordet, udtalte Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, i et interview med AP.

En såret mand lider efter en russisk angreb i Kherson i juledagene. Foto: Dimitar Dilkoff/Ritzau Scanpix

Rusland følger ikke

I november offentliggjorde Volodomyr Zelensky, Ukraines bud på en vej mod fredsforhandlinger.

Det omhandler blandt andet, at Ukraine skal have sit oprindelige territorium tilbage ( også Krim).

De russiske tropper skal trække sig ud, alle fanger skal løslades,

Ukraine skal have en sikkerhedsgaranti og så skal de ansvarlige for krigen stilles for en krigsforbryderdomstol. Kravet om en krigsforbryderdomstol blev gentaget forleden.

Det skal ske, før Ukraine er villig til at mødes med Rusland i direkte forhandlinger.

Forleden kommenterede en af Kremls talsmænd på de ukrainske forslag.

- Rusland følger aldrig betingelser som er stillet af andre. Vi følger kun vores egne betingelser og vores sunde fornuft, udtalte Dmitry Peskov, talsmand for Kreml til det russiske nyhedsbureau RIA Novosti.

En såret mand tager sig til hovedet efter et russisk angreb den 24. december. Fredsforhandlinger er langt væk. Foto: Dimitar Dilkoff/Ritzau Scanpix

Fredsforhandlinger er langt væk

De fleste eksperter forventer, at de to parter stadig er så langt fra hinanden, at der vil gå lang tid før de kan komme til forhandlingsbordet.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, udtalte forleden, at ‘bolden var på Ukraines side’, at Kyiv og Washington havde mulighed for at stoppe krigen, samt at Ukraine blev nødt til at opgive de fire regioner som Rusland har annekteret.

- Der er ikke så meget andet at gøre - end at acceptere disse forslag (accept af annekteringen.red) på en fredelig måde. Ellers vil den russiske hær tage sig af dette spørgsmål, udtalte Sergej Lavrov til det russiske nyhedsbureau Tass.