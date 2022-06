Ruslands største naturgasfelt i flammer

Flere brande har hærget Rusland i løbet af de sidste par måneder.

I april var det et oliedepot i byen Belgorod, og i maj hærgede naturbrande store dele af Sibirien.

Nu er det Ruslands største naturgasfelt, Urengoy, der brød i brand torsdag.

Det skriver mediet The Barents Observer.

Branden opstod, da en rørledning på naturgasfeltet svigtede.

Meterhøje flammer kunne ses stige op fra gasfeltet, der ligger i Jamalo-Nenetskij Okrug. Området er beliggende i det nordlige Rusland, og lige netop denne region er helt centralt i Ruslands udvinding af naturgas.

Kan påvirke eksporten

Gasfeltet drives af det kontroversielle russiske selskab Gazprom, der er verdens største udvinder af naturgas.

Urengoy-feltet er en af eksportørerne af naturgas til det vestlige marked, og derfor kan branden komme til at påvirke eksporten af gas, der i forvejen er stoppet i flere lande efter Ruslands invasion af Ukraine.

Blandt andet har Rusland lukket for gassen til Danmark. Det skrev Ørsted i en pressemeddelelse i maj, hvor de meddelte, at russiske Gazprom ville stoppe leveringen af gas til Ørsted. Det skyldes en konflikt, hvor Gazprom ikke ville acceptere andet end rubler - læs mere det her.

I 2021 blev Urengoy-feltet ramt af en brand, der netop påvirkede den daværende eksport. Det forårsagede en stigning i prisen på naturgas.

Naturgasfeltet Urengoy er det andet største i hele verden.

