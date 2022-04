Ruslands udenrigsminister: Risiko for 3. verdenskrig

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at fredsforhandlingerne med Ukraine vil fortsætte. Samtidig advarer han dog om, at der er en reel risiko for en tredje verdenskrig.

Det sker i en tale til russiske nyhedsbureauer mandag aften.

- Faren (for en tredje verdenskrig, red.) er alvorlig, den er reel, og den skal man ikke undervurdere, siger Lavrov i talen.

Han begrunder faren med de nuværende spændinger i fredsforhandlinger med Ukraine. Han kritiserer blandt andet Ukraines tilgang til forhandlingerne.

- Den gode vilje har sine grænser. Hvis den ikke er gensidig, hjælper det ikke i forhandlingsprocessen, siger han.

- Men vi fortsætter med at engagere os i forhandlinger med Zelenskyjs (Ukraines præsidents) hold af delegerede, og kontakten vil fortsætte, tilføjer udenrigsministeren.

Den russiske minister beskylder samtidig Ukraine for kun at lade som om, landet forhandler med Rusland.

- Han er en god skuespiller, siger Lavrov om den ukrainske præsident.

Lavrov siger videre i talen, at konflikten i Ukraine vil ende med en aftale, men at dens indhold vil afhænge af den militære situation.

- Betingelserne for denne aftale vil blive defineret ud fra den militære situation i det øjeblik, hvor aftalen bliver indgået, siger han.

Siden Rusland indledte en invasion i Ukraine den 24. februar, har russiske og ukrainske forhandlere mødtes flere gange for at forhandle. Parterne har blandt andet mødtes i Hviderusland, i Antalya i Tyrkiet og på videomøder.

Enkelte gange er det lykkedes dem at aftale korte, humanitære våbenhviler for at evakuere borgere.

Andre gange er de gået fra møderne uden at komme overens.

Ifølge Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, er landene dog nået til fælles forståelse på flere punkter i forhandlingerne.