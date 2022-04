Ruslands udenrigsminister: Ukraine løber fra fredsudkast

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger torsdag, at Ukraine har fremlagt et udkast til en fredsaftale, som indeholder 'uacceptable' elementer.

Ukraines regering siger, det ikke kan tage Lavrovs kritik alvorligt. At det er et udtryk for propaganda.

Lavrov siger, at Ukraine er kommet med krav, der er forskellige fra, hvad der blev talt om ved nylige forhandlinger i Istanbul.

- Vi ser dette som et udtryk for den kendsgerning, at Kyiv-regimet er kontrolleret af Washington og dets allierede. De presser præsident Volodymyr Zelenskyj til at fortsætte fjendtlighederne.

Men Moskva vil trods disse 'provokationer' fortsætte forhandlinger og presse på for at få opfyldt dets egne krav.

- Ukrainske forhandlere fremlagde den 6. april en aftale, som afviger fra de forslag, som blev nedskrevet ved et møde i Istanbul den 29. marts. Det siger den russiske udenrigsminister.

Det skal blandt andet handle om et punkt, hvor det fastslås, at Ukraine på egen jord kun må holde militærøvelser med andre lande, hvis en række stater, der skal give sikkerhedsgarantier i forbindelse med en fredsaftale, giver lov til det. Det skriver nyhedsbureauet Interfax.

En af disse stater, der skal give lov, er Rusland selv.

Ukraines forhandler Mykhajlo Podoljak minder om, at Lavrov ikke selv deltager i forhandlingerne med Ukraine, og at han siger, som han siger, for at aflede fra de krigsforbrydelser, som Rusland har begået i byen Butja nordvest for Kyiv.

Talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, siger, at amerikanske våbenforsyninger til Ukraine ikke bidrager til, at forhandlinger mellem Moskva og Kyiv bliver en succes.

- At pumpe Ukraine fyldt med våben i forskellige formater er ikke noget bidrag til succes ved de russisk-ukrainske forhandlinger, siger han.