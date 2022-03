Russere er på et døgn rykket fem kilometer nærmere Kyiv

Russiske styrker er i løbet af det seneste døgn rykket fem kilometer tættere på den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Det oplyser en højtstående officer fra det amerikanske forsvar sent torsdag aften dansk tid ifølge BBC.

Det betyder, at de russiske soldater, som rykker frem mod hovedstaden fra nordvest, nu kun er 15 kilometer fra Kyivs centrum, fortæller embedsmanden til journalister.

Imens er de russiske soldater, som nærmer sig fra nordøst, 40 kilometer fra byen, lyder det.

Embedsmanden fortæller yderligere, at den nordlige by Tjernihiv nu er komplet 'isoleret', skriver BBC.

Torsdag viser nye billeder fra Maxar Technologies, at en 64 kilometer lang russisk militærkolonne, som har stået stille nordvest for Ukraines hovedstad, Kyiv, atter er i bevægelse.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Billederne viser pansrede køretøjer, som kører ind og ud af byer nær den strategisk vigtige militære lufthavn Antonov nord for Kyiv.

Ifølge avisen The Guardian er nogle af køretøjerne ifølge satellitbillederne rykket ind i skovene.

Kolonnen sneglede sig frem i begyndelsen af sidste uge, men har siden stået stille. Efter sigende skyldtes det blandt andet mangel på mad og brændstof.

Torsdag oplyser den ukrainske vicepremierminister, Iryna Veresjtjuk, ifølge Sky News, at 60.000 mennesker er blevet evakueret fra den ukrainske by Sumy siden tirsdag.

Samtidig har 20.000 mennesker forladt områder nordvest for hovedstaden, Kyiv.

Derudover er det ifølge vicepremierministeren lykkedes cirka 3000 mennesker at flygte fra den lille by Isjum, som ligger nær den belejrede by Kharkiv i det østlige Ukraine.

Tidligere torsdag oplyste Ukraines indenrigsminister, Denys Monastyrskyj, på nationalt tv, at over 400.000 civile er blevet evakueret i Ukraine - de fleste fra steder med hårde kampe.

Til gengæld er det ikke lykkedes at evakuere civile fra havnebyen Mariupol i det sydlige Ukraine.

Hundredtusindvis af civile meldes således fanget i byen, der er omringet af russiske styrker.